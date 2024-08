Nahost Libanons Gesundheitssektor plant für den Ernstfall

Laut Abiad steht der Gesundheitssektor ohnehin schon unter Druck. Seit 2019 steckt das Land am Mittelmeer in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Aufgrund der Krise hätten rund 30 Prozent der Ärzte und Krankenpfleger das Land bereits verlassen. Viele Krankenhäuser seien nur mit einem minimalen Vorrat ausgerüstet. „Manche von ihnen arbeiten mit dem Prinzip 'gerade genug'“, so Abiad.