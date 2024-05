Wahlen Litauen: Stichwahl um Präsidentenamt mit klarem Favoriten

Bis zum frühen Nachmittag hat gut ein Drittel der rund 2,4 Millionen Berechtigten in dem baltischen EU- und Nato-Land, das an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie Russlands engen Verbündeten Belarus grenzt, seine Stimme abgegeben. Damit liegt die Beteiligung nach Angaben der Wahlkommission in Vilnius niedriger als bei der ersten Wahlrunde am 12. Mai. Damals holte Nauseda mit knapp 44 Prozent klar die meisten Stimmen und gewann 57 von 60 Wahlbezirken - aber nicht die absolute Mehrheit. Simonyte kam auf gut 20 Prozent.