Heimlich geöffnete Restaurants in Frankreich : Ein kleines Stück kulinarische Freiheit

Polizeibeamte stehen vor einem Restaurant in Marignane und erwarten trotz Corona-Lockdown die Öffnung. Foto: dpa/Daniel Cole

Paris Immer wieder bedienen Restaurants in Frankreich ihre Gäste am Tisch, obwohl das in Zeiten der Corona-Pandemie verboten ist. Der Staat will nun mit Strafen härter durchgreifen.