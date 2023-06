Fragen & Antworten Lockerung von Gentechnik-Regeln: Sinnvoll oder gefährlich?

Wären Crispr-Produkte rechtlich keine gentechnisch veränderten Organismen mehr, dürften sie ohne strenge Prüfung und Kennzeichnung auf den Markt gebracht werden. Befürworter argumentieren, derzeitige Regeln behinderten Innovation und Forschung in der EU. So lassen sich etwa in Deutschland Lebensmittel mit Gentechnik-Kennzeichnung so gut wie nicht verkaufen.