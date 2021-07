Regierung : Löfven erneut zum schwedischen Ministerpräsidenten gewählt

Stefan Löfven kehrt in das Amt des Ministerpräsidenten von Schweden zurück. Foto: Anders Wiklund/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Stockholm Schweden wird weiter von einer Minderheitsregierung geführt. Das Parlament, das Ministerpräsident Löfven erst vor einem halben Monat aus dem Amt gekegelt hatte, spricht ihm nun die Unterstützung aus.

Der Sozialdemokrat Stefan Löfven wird in Schweden erneut Ministerpräsident. Neun Tage nach seinem Rücktritt in Folge eines Misstrauensvotums erhielt er nun die nötige Unterstützung im Parlament.

Löfven will nun erneut auf eine rot-grüne Minderheitsregierung setzen. Es wird damit gerechnet, dass er am Freitag sein Kabinett präsentiert. Seine bisherige Regierung war vor zwei Wochen im Zuge eines Streits mit der Linkspartei um die Mietpreisbindung bei Neubauten per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Erstmals war damit ein schwedischer Regierungschef mit solch einem Votum zu Fall gebracht worden.