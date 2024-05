Großbritannien London: Ergebnis von Bürgermeisterwahl wird erwartet

Amtsinhaber Sadiq Khan galt als klarer Favorit bei der Abstimmung am Donnerstag. Allerdings machten am Freitag Gerüchte die Runde, die konservative Herausforderin Susan Hall könne völlig überraschend gewinnen. Als Gründe wurden eine niedrige Wahlbeteiligung unter Labour-Wählern und der Unmut in den Außenbezirken über die Ausweitung der Umweltzone genannt. Wie unter anderem der Sender Sky News am späten Abend berichtete, gingen aber beide Lager doch davon aus, dass Khan eine historische dritte Amtszeit antreten werde.