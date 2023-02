Audienz im Buckingham-Palast : König Charles empfängt Bundestagspräsidentin Bas in London

König Charles empfängt Bundestagspräsidentin Bas in London

König Charles empfing Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in London. Foto: dpa/Yui Mok

London Im Rahmen ihrer Reise nach London traf Bundestagspräsidentin Bärbel Bas auch Charles III.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist bei einem Besuch in London von König Charles III. empfangen worden. Die SPD-Politikerin kam am Mittwochnachmittag zu einer Audienz in den Buckingham-Palast. Zuvor hatte Bas sich mit dem Sprecher des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, getroffen. Mit Hoyle habe sie besprochen, wie wichtig ein bürgernahes Parlament ist - „aber auch über erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Abgeordnete nach dem Attentat auf die britische Abgeordnete Jo Cox“, teilte Bas bei Instagram mit.