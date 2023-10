Russischer Angriffskrieg London: Russische Flugabwehr schießt eigenen Kampfjet ab

Die strategisch wichtige Stadt Tokmak im Gebiet Saporischschja ist stark befestigt. Dort seien häufig russische Kommandostellen untergebracht, die einen der am härtesten umkämpften Abschnitte der Front befehligen. „Diese Hauptquartiere werden typischerweise durch spezielle Luftverteidigungssysteme für kurze und mittlere Distanzen geschützt“, hieß es in London weiter. Diese befänden sich „sehr wahrscheinlich in höchster Bereitschaft“, da die Ukraine weiterhin wirksame Schläge gegen solche Standorte durchführe.