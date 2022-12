Russischer Angriffskrieg : London: Russland zu schwach für Eroberungen in Ukraine

London Die russischen Truppen haben zuletzt immer mehr besetzte Gebiete verloren. Eine Rückeroberung hält der britische Geheimdienst derzeit für nicht wahrscheinlich - dazu fehle es an Schlagkraft.

Russland verfügt nach britischer Einschätzung derzeit nicht über Fähigkeiten für Eroberungen in der Ukraine. Russland halte zwar weiter an seinem Minimalziel - vollständige Kontrolle über die süd- und ostukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja - fest, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit.