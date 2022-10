Brasilien : Lula bekommt vor Stichwahl Unterstützung von Kontrahenten

Brasília Das Rennen um Brasiliens höchstes Staatsamt ist wieder offen - der populäre wie umstrittene Ex-Präsident feiert ein Comeback. Rückendeckung kommt auch aus anderen Parteien.

Nach dem knappen Sieg des linken brasilianischen Ex-Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva in der ersten Runde der Präsidentenwahl hat die Demokratische Arbeitspartei (PDT) des Viertplatzierten Ciro Gomes Lula ihre Unterstützung zugesagt. „Wir haben die Entscheidung getroffen, denjenigen zu unterstützen, der uns am nächsten steht“, sagte Parteichef Carlos Lupi, wie in einem Video in sozialen Netzwerken zu sehen war. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro bedeute Rückschritt. Am 30. Oktober kommt es zur Stichwahl zwischen Lula und Bolsonaro.