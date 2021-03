EU-Außenministertreffen : Maas bei Migration für Partnerschaften mit Drittstaaten

Ein Flüchtling steht an einem Zaun im Hafen von Algeciras. Die Innen- und Außenminister der EU-Staaten über eine gemeinsame Linie in den Beziehungen zu Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten beraten. Foto: Marcos Moreno/AP/dpa

Brüssel/Berlin Seit Jahren schaffen es die EU-Staaten nicht, Migranten ohne Bleiberecht zeitnah heimzuschicken. Eine umfassende Reform der Asylpolitik steht in den Sternen. Die EU-Außenminister versuchen neue Wege zu fiden.

In der Zusammenarbeit mit Drittstaaten warnt Außenminister Heiko Maas davor, sich zu sehr auf die Rückführung abgelehnter Schutzsuchender zu konzentrieren.

Die Innen- und Außenminister haben am Montag über eine gemeinsame Linie in den Beziehungen zu Transit- und Herkunftsstaaten von Migranten beraten. Bereits am Freitag hatten die Innenminister darüber diskutiert, den Visa-Hebel verstärkt zu nutzen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) drang eigenen Angaben zufolge darauf, „dass wir zügig von diesem Instrument Gebrauch machen“.