Große Rede : Maas bietet USA „New Deal“ an

Maas bietet USA „New Deal“ an

In seiner ersten größeren Rede zu den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Joe Biden bot Maas Washington einen „New Deal“ an. Foto: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Washington/Berlin Deutschlands Außenminister Maas betont die Verlässlichkeit Europas and fordert eine gemeinsame Strategie mit Amerika gegenüber China und Russland.

Außenminister Heiko Maas (SPD) will die Beziehungen zu den USA nach dem Tiefpunkt in der Ära von US-Präsident Donald Trump auf eine neue Grundlage stellen. #

In seiner ersten größeren Rede zu den transatlantischen Beziehungen seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Joe Biden bot Maas den Vereinigten Staaten einen „New Deal“ an. Dazu sollen gemeinsamer Kampf für Demokratie, mehr deutsche Verantwortung bei der Lösung von Konflikten in der europäischen Nachbarschaft und eine gemeinsame Strategie gegenüber China und Russland gehören.