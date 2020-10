Streit Paris-Ankara : Maas: Deutschland „solidarisch an der Seite Frankreichs“

Ein junger Mann hält in Istanbul ein mit einem Schuhabdruck versehenes Foto von Emmanuel Macron in die Kamera. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Berlin Frankreichs Präsident solle seinen Geisteszustand untersuchen lassen, so der türkische Präsident Erdogan. Hintergrund der Beleidigung sind Äußerungen Macrons zu Meinungsfreiheit und Mohammed-Karikaturen. Nun springt Berlin Paris zur Seite.

Deutschland stehe im Kampf gegen islamistische Extremisten „solidarisch an der Seite Frankreichs“, betonte Maas am Montag in Berlin. Er äußerte auch „großes Verständnis“ für den Abzug des französischen Botschafters aus Ankara.

Unterdessen hat sich der größte französische Wirtschaftsverband Medef angesichts von Boykott-Aufrufen gegen Produkte aus Frankreich in mehreren arabischen Ländern hinter die Regierung in Paris gestellt. Es komme nicht in Frage, der Erpressung nachzugeben, sagte Medef-Chef Geoffroy Roux de Bézieux dem Fernsehsender BFMTV. „Es gebe Zeiten, in welchen wir Prinzipien vor die Möglichkeit, unser Geschäft auszubauen, stellen müssen.“