Kommentar zum Besuch von Olaf Scholz in Paris : Macron braucht Unterstützung

Olaf Scholz trifft Emmanuel Macron bei seinem ersten offiziellen Besuch in Paris als neuer deutscher Regierungschef. Foto: dpa/Michael Kappeler

Paris Am ersten Januar übernimmt Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft. Macron hat sich viel vorgenommen, zudem sind in vier Monaten Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Die deutsche Regierung sollte alles tun, um Macron zu unterstützen, meint GA-Redakteurin Christine Longin.



Olaf Scholz hat in den deutsch-französischen Beziehungen einen schwierigen Start erwischt. Der Bundeskanzler übernimmt sein Amt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft angeht. Außerdem wird in vier Monaten im Nachbarland gewählt. Kein Wunder also, dass der ehrgeizige Emmanuel Macron das nächste halbe Jahr nutzen will, um sich auf europäischer Ebene zu profilieren. Der Abgang Angela Merkels, deren Führungsrolle unangefochten war, hinterlässt in Europa eine Lücke.

Der Präsident füllt diese in der ihm eigenen selbstbewussten Art. Nur wenige Stunden vor der Ankunft des neuen Bundeskanzlers veranstaltete er eine Pressekonferenz zu den Zielen der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Die strengen EU-Haushaltsregeln, zu denen auch die neue Berliner Koalition steht, packte er dabei einfach in die Mottenkiste. Mit viel Geld soll stattdessen das Wachstum gesichert und die Vollbeschäftigung erreicht werden.

Nutznießer wäre dabei nach der Macronschen Logik vor allem von Frankreich selbst, das seine lahmende Industrie mit EU-Geldern gerne wieder auf Vordermann bringen würde. Dass Scholz darauf vorsichtig reagiert, ist verständlich. Er sollte dennoch überlegen, ob er seine hanseatische Zurückhaltung nicht aufgeben will. Denn Macron braucht in den nächsten Monaten dringend einen Erfolg auf europäischer Bühne.