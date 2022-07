Französische Regierung : Macron lässt Schlüsselposten in Kabinett unverändert

Macron lässt Schlüsselposten in Kabinett unverändert

Emmanuel Macron startet in seine zweite Amtszeit. Foto: Sven Hoppe/dpa

Paris Nach der Parlamentswahl hat Emmanuel Macron seine Regierungsmannschaft umgebildet. Dabei setzt der französische Präsident auf vertraute Gesichter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lässt die Regierung trotz seiner Schlappe bei der Parlamentswahl in den Schlüsselressorts unverändert. Im Zuge seiner am Montag vorgestellten Regierungsumbildung bleibt auch Premierministerin Élisabeth Borne auf ihrem Posten, wie der Élyséepalast in Paris mitteilte.