Proteste gegen Rentenreform Macron will den Neuanfang

Emmanuel Macron hält sich viel darauf zugute, der „Herr über die Zeit“ zu sein. Jener, der bestimmt, was wann zu geschehen hat. In dieser Rolle trat der französische Präsident auch am Montagabend in seiner Fernsehansprache an die Nation auf. Er verkündete eine Frist bis zum Nationalfeiertag am 14. Juli, um das Land nach den Rentenprotesten zu beruhigen und neue Projekte anzugehen. „Uns bleiben 100 Tage der Befriedung, der Einheit, des Ehrgeizes und der Aktion im Dienste Frankreichs“, sagte der Staatschef, der den Streit um seine Rentenreform schnell hinter sich lassen will. Doch die Gewerkschaften, die der Staatschef in den vergangenen drei Monaten mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor den Kopf stieß, wollen nicht so schnell an den Verhandlungstisch zurückkehren. Für sie ist das Kapitel Rente noch nicht abgeschlossen.