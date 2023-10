Terroranschläge Massaker in Israel: Was bezweckt die Hamas?

Die Islamistenorganisation hat das schlimmste Blutbad in der Geschichte des jüdischen Staates angerichtet. Die Zahl der Toten in Israel ist inzwischen auf mindestens 1200 gestiegen. Das gab der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Jonathan Conricus, am Morgen bekannt. Die „überwältigende Mehrheit“ der Todesopfer seien Zivilisten. Mindestens 3000 Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher.