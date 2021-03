Myanmar : „Massenmord an der eigenen Bevölkerung“

Ein Demonstrant stapelt Säcke auf einer Straße als Barrikade während eines Protestes in Yangon. Foto: Theint Mon Soe/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Yangon Nach dem Militärputsch sind in Myanmar bislang bei Protesten Schätzungen zufolge mindestens 328 getötet worden. Der Uno-Sonderbeauftragte Tom Andrews bezeichnet das Vorgehen der Militärjunta als „Massenmord“.

Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, hat dem Militär des Landes „Massenmord“ an seiner eigenen Bevölkerung vorgeworfen.

Andrews reagierte damit in der Nacht auf Sonntag auf Berichte, wonach am Samstag mehr als 100 Menschen bei landesweiten Demonstrationen gegen das Militär getötet worden waren.

Nach Angaben des Nachrichtenportals „Myanmar Now“ sind am Samstag 114 Menschen in 44 Städten getötet worden. In den sozialen Medien werden Bilder geteilt, wonach die Sicherheitskräfte weiterhin brutal gegen den Widerstand in der Bevölkerung vorgehen sollen. Nach Medienberichten sollen Polizisten und Soldaten bei einer Beerdigung eines getöteten Studenten im südlichen Bago auf die anwesenden Trauergäste geschossen haben.