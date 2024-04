Ungarn Massenprotest in Budapest gegen Orban

Auf der Kundgebung rief Magyar in die Menge: „Wir fordern unser Land und unsere nationalen Symbole zurück!“ Er ermutigte die Menschen, sich in seiner neuen Bewegung „Auf, auf, Ungarn!“ zu engagieren. Bei der Europawahl am 9. Juni kann Magyar mit keiner eigenen Partei antreten, weil er mit einer Parteigründung die Fristen nicht einhalten kann. Er verhandle aber mit existierenden Parteien, um ein Antreten zu ermöglichen. Das Ergebnis der Europawahl in Ungarn werde „zum ersten Sargnagel“ für das Orban-System, fügte Magyar hinzu.