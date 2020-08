Beziehungen nach dem Brexit : McAllister ruft Johnson zu Kompromiss mit EU auf

Berlin Die Verhandlungen über die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit stecken fest. Die EU pocht auf ein Einlenken Großbritanniens.

Die EU habe London ein „Angebot gemacht, was es so noch nie für einen Drittstaat gegeben“ habe, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Nach seinem EU-Austritt gehört Großbritannien übergangsweise noch bis zum Jahresende dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion an. Wenn bis dahin kein Handelsabkommen geschlossen wird, werden wieder Zölle eingeführt. 50 Prozent der britischen Exporte gingen auch in Zukunft in die EU. „Da ist natürlich ein zollfreier Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt ein interessantes Angebot für die britische Wirtschaft“, sagte McAllister. „Als Gegenleistung verlangen wir ein klares Bekenntnis zu den geltenden, fairen Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten des Ärmelkanals.“