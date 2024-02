Medien in Israel Die Palästinenser werden ausgeblendet

Darüber hinaus hat die Expertin in der israelischen Berichterstattung seit Kriegsbeginn ein weiteres Phänomen beobachtet. „Die Medien haben eine Rolle übernommen, die über die klassische Rolle der Journalisten, Informationen zu liefern und Kritik zu üben, hinausgeht“, sagt sie. „Sie haben außerdem die Verantwortung auf sich genommen, die nationale Solidarität und Widerstandskraft zu stärken, der Gesellschaft bei der Verarbeitung des Traumas zu helfen, die Armee in ihrem Kampf zu unterstützen und zur Befreiung der Geiseln beizutragen.“ Deshalb komme es zwar vor, dass Militärexperten in Talkshows darüber diskutieren, auf welchem Wege sich die israelischen Kriegsziele am effektivsten erreichen ließen – aber nicht über die Kriegsziele selbst. „Der Raum dessen, was als akzeptable Äußerung gilt, hat sich definitiv verengt.“