Pandemie : Mehr als 1,4 Millionen neue Corona-Fälle in den USA

Mehr als 1,4 Millionen neue Corona-Fälle in den USA

In den USA haben sich seit Beginn der Pandemie bislang mehr als 61,5 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Foto: Joe Burbank/Orlando Sentinel/AP/dpa

Baltimore/Washington Die USA vermelden erneut einen Höchstwert an Corona-Infektionen binnen eines Tages. Zudem droht auch ein Hospitalisierungsrekord.

Die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen in den USA hat nach Angaben der Universität Johns Hopkins (JHU) einen neuen Höchststand erreicht.

Mit 1,484 Millionen neuen Fällen am Montag meldeten die Behörden demnach rund 313.000 mehr als beim bisherigen Rekordwert vor genau einer Woche. Dies geht aus Daten der Universität in Baltimore hervor. Die Zahl der Toten mit einer Corona-Infektion blieb mit 1906 am Montag vergleichsweise stabil.