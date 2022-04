Israel : Mehr als 150 Verletzte bei Gewalt auf Tempelberg

Jerusalem Die heiligen Feste von Juden, Christen und Muslimen fallen in diesem Jahr auf den gleichen Tag. Tausende Menschen feiern in Jerusalem. Am frühen Morgen ist die Lage dort eskaliert.

Ramadan, Ostern und Pessachfest

Darüber hinaus wollen trotz einer blutigen Terrorwelle in Israel Tausende Christen am Karfreitag den Kreuzweg Jesu in Jerusalem nachstellen. Es wird ein massives Polizeiaufgebot vor allem in der Altstadt erwartet. Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist dabei extrem angespannt: In den vergangenen Wochen sind bei vier Anschlägen in Israel 14 Menschen getötet worden.