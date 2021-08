Erdbeben : Mehr als 300 Tote bei Erdbeben in Haiti

Mehr als 300 Tote bei Erdbeben in Haiti

Oxiliene Morency weint vor Trauer, nachdem die Leiche ihrer siebenjährigen Tochter Esther Daniel aus den Trümmern ihres durch das Erdbeben zerstörten Hauses in Les Cayes, Haiti, geborgen wurde. Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat Haiti am Samstag erschüttert. Foto: Joseph Odelyn/AP/dpa

Saint-Louis-du-Sud Erneut hat in Haiti die Erde gebebt. Es gibt zahlreiche Opfer, viele Gebäude sind zerstört. Interims-Premierminister Henry ruft den Notstand aus. Erinnerungen an das verheerende Beben im Jahr 2010.

Bei einem schweren Erdbeben im Süden Haitis sind mindestens 304 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1800 Menschen wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz des Landes auf Twitter am Samstagabend (Ortszeit) meldete.

Das Beben, dessen Stärke die US-Behörde USGS mit 7,2 angab, ereignete sich am Samstagmorgen rund zwölf Kilometer von der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud in einer Tiefe von rund zehn Kilometern. Danach wurde Haiti von mehreren Nachbeben erschüttert, die nach USGS-Angaben Stärken bis zu 5,2 erreichten. Das Beben weckt Erinnerungen an das verheerende Erdbeben im Jahr 2010, bei dem mehr als 220 000 Menschen ums Leben gekommen waren.