UNHCR-Zahlen : Mehr als 3000 Tote auf Fluchtrouten von Afrika nach Europa

Genf Alarmierende Zahlen vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Im vergangenen Jahr sind über 3000 Menschen bei dem Versuch Europa zu erreichen um Leben gekommen. Das sind doppelt so viele Tote wie im Vorjahr.

Doppelt so viele Tote wie im Vorjahr

Das waren insgesamt doppelt so viele Tote und Vermisste wie im Jahr davor, sagte eine UNHCR-Sprecherin in Genf. In diesem Jahr seien bislang 478 Menschen auf den Fluchtrouten umgekommen.