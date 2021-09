Italien : Mehr als 500 Migranten landen auf Lampedusa

Rom In diesem Jahr starben bereits mehr als 1000 Menschen auf ihrem Weg nach Europa übers Mittelmeer. Ein altes Fischerboot schafft nun die Überfahrt.

Das 15 Meter lange Schiff, das sieben Kilometer vor der Insel von der Zollpolizei abgefangen und zum Hafen eskortiert worden sei, sei vermutlich von Libyen aus in See gestochen. Zuvor waren am Montag bereits 119 Menschen an Bord von fünf Schiffen auf der Insel angekommen.