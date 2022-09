Meloni spricht von „Nacht des Stolzes“ : Wahlsieg für Italiens radikale Rechte

Kommentar zur Wahl in Italien : Radikale Sieger Die Parlamentswahl in Italien ist Weichenstellung auch für die Europäische Union. Girogia Meloni, Chefin der Fratelli d’Italia, sagte, nach dem Sieg am Sonntag sei Vox in Spanien an der Reihe. Stehen wir vor einem Rechtsruck in der EU?