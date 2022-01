Vereinte Nationen : Merkel lehnt Jobangebot von UN-Generalsekretär Guterres ab

Berlin/New York Gerade erst ist Angela Merkel nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin abgetreten - nun hat sie schon ein Jobangebot für ein Vorzeigeprojekt der Vereinten Nationen. Die Antwort kommt prompt.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein Jobangebot von UN-Generalsekretär António Guterres aus New York abgelehnt.

Merkel habe „dazu in der letzten Woche mit dem UN-Generalsekretär telefoniert, sich bedankt, und ihm mitgeteilt, dass sie das Angebot nicht annehmen wird“, teilte das Büro Merkels der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch auf Anfrage mit.