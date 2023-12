Krieg in Nahost Messe in Bethlehem: Solidarität mit Menschen in Gaza

„In diesem Moment können unsere Gedanken nicht weit von jenen entfernt sein, die in diesem Krieg alles verloren haben, einschließlich ihrer Liebsten, und die nun vertrieben sind, allein und gelähmt durch ihre Trauer“, sagte Pizzaballa bei der Messe. „Meine Gedanken gehen ohne Ausnahme zu all denen, die von diesem Krieg betroffen sind, in Palästina und Israel und der ganzen Region.“ Er erwähnte dabei auch die aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln sowie „Menschen, die in Gefängnissen sitzen ohne das Recht auf einen Prozess“. Damit bezog er sich offensichtlich auf palästinensische, sogenannte Administrativhäftlinge in Israel.