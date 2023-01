Diplomatie : Mexikos Präsident dankt Biden für neue Migrationspolitik

Mexiko-Stadt Der US-Präsident ist auf Mexiko angewiesen, um gegen illegale Migration und Drogenschmuggel etwas auszurichten. Trotz Differenzen endet sein Besuch in Mexiko-Stadt mit einem Dank seines Amtskollegen.

„Sie sind der erste US-Präsident in einer langen Zeit, der keinen einzigen Meter Mauer gebaut hat“, sagte er gestern im Nationalpalast in Mexiko-Stadt. „Wir danken für den Respekt gegenüber den Mexikanern, die in den USA leben und einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Sie werden nicht belästigt oder müssen Razzien über sich ergehen lassen wie in früheren Zeiten.“