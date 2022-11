Wahltag in USA : Midterms verpassen Trump und seinen MAGA-Kandidaten einen Denkzettel

Der Ex-Präsident Donald Trump unterstützte extreme Kandidaten, die in Wahlkreisen verloren, die traditionelle Republikaner in der Regel gewinnen. Foto: dpa/Andrew Harnik

Meinung Bei den Zwischenwahlen in den USA ist in zahlreichen Bundesstaaten weiter offen, welche Partei künftig im US-Kongress das Sagen haben wird. Egal, wie das Rennen am Ende ausgeht, steht der Verlierer jetzt schon fest: Donald Trump.