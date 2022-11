Migration : Migranten in Frankreich - Paris und Rom weiter im Zwist

Will verhindern, dass sich noch Flüchtlinge und Migranten auf den Weg von Nordafrika in Richtung Süditalien machen: Giorgia Meloni. Foto: Roberto Monaldo/LaPresse/dpa

Toulon/Rom/Paris Das Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ bringt 230 Migranten nach Frankreich. Italien lehnte deren Aufnahme ab. Als Folge wird der Ton zwischen beiden EU-Ländern deutlich rauer.

Mit ihrer Ankunft in der französischen Hafenstadt Toulon endet für mehr als 200 Migranten an Bord des Seenotrettungsschiffs „Ocean Viking“ eine lange Zeit der Ungewissheit auf dem Mittelmeer. Nachdem das Boot der zivilen Hilfsorganisation SOS Méditerranée zuletzt von Italien abgewiesen worden war, konnte es am Freitag im Militärhafen in Südfrankreich anlegen und die geretteten Menschen von Bord schicken.