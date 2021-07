Flüchtlinge : Migrantenzahl im Ärmelkanal höher als im ganzen Vorjahr

Rund 50 Menschen kamen in einem einzigen Schlauchboot erst erst kürzlich an der englischen Küste an. Foto: Gareth Fuller/PA/dpa

London Immer wieder machen sich Migranten von Frankreich aus auf die gefährliche Überfahrt nach Großbritannien. Erst am Montag wurde ein Tagesrekord verzeichnet.

Erst am Montag wurde ein Tagesrekord verzeichnet. Mindestens 430 Menschen überquerten an einem einzigen Tag den Ärmelkanal. Rund 50 Menschen kamen in einem einzigen Schlauchboot an, wie die BBC berichtete.