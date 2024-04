Kommentar zu den US-Republikanern Mike Johnson steckt in der Zwickmühle

Und er bewegt sich doch. Nach Monaten der Blockade scheint Speaker Mike Johnson jetzt bereit zu sein, das Ukraine-Hilfspaket im Kongress zur Abstimmung zu stellen. Warum nicht gleich so? Weil er nur über eine hauchdünne Mehrheit verfügt, die seine eigene Macht am seidenen Faden hängen lässt. Der unerfahrene Speaker kann sich nicht mehr als zwei Abweichler in der Fraktion leisten. Tatsächlich sind es aber Dutzende Trump-Republikaner, die vehement gegen weitere Hilfen für Kiew sind. Und sie drohen ihm mit der Abwahl, falls er über das vom Senat beschlossene 95-Milliarden-Dollar-Paket abstimmen lässt.