Übungen vor den Augen Chinas Verteidigung auf See und in der Luft

Berlin · Deutschland braucht in Zeiten von Ukraine-Krieg und aggressiver Politik Chinas neue Partner. Jetzt üben deutsche Marine und Luftwaffe in einer großen Verlegeübung mit anderen Streitkräften den Einsatz in anderen Weltregionen und zeigen damit Präsenz im Indo-Pazifik und auch dort, wo es China schmerzt: mit einer Durchfahrt durch das südchinesische Meer. Die Luftwaffe fliegt dabei tatsächlich einmal um die Welt.

21.03.2024 , 19:47 Uhr

Die deutsche Fregatte „Hessen“ stach im Februar in See, um sich beim Einsatz im Roten Meer zu beteiligen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Holger Möhle Korrespondent Berlin