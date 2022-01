Westafrika : Militärputsch in Burkina Faso: Präsident gestürzt

Ouagadougou Die Regierung hatte Putschgerüchte zunächst zurückgewiesen - aber eine Ausgangssperre verhängt. Staatschef Kaboré befindet sich nach Angaben meuternder Soldaten in einem Militärcamp.

Kaboré im Militärcamp

Zuvor wurde Kaboré von den Soldaten festgesetzt. Der Staatschef des westafrikanischen Landes sei in ein Militärcamp in der Hauptstadt Ouagadougou gefahren worden. Das Gebäude des nationalen Fernsehsenders in der Hauptstadt wurde am Montagmorgen bereits von ihnen umstellt.