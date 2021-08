Corona-Pandemie : Millionenmetropole Sydney verschärft Lockdown-Regeln

Ein Schild mit den Corona-Regeln an einer Straße in Sydney. Foto: Dan Himbrechts/AAP/dpa

Sydney Bereits seit Frühling vergangenen Jahres hat Australien seine Grenzen geschlossen. Mit strikten Regeln wird versucht, eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. In Sydney werden die Vorgaben nun noch einmal verschärft.

Von Montag an dürfen sich Bewohner des gesamten Großraums Sydney nur noch in einem Umkreis von fünf Kilometern rund um ihr Zuhause aufhalten, um etwa einzukaufen oder Sport zu treiben. Dies kündigte Regionalregierungschefin Gladys Berejiklian am Samstag an. Bisher waren es zehn Kilometer. Sydney und große Teile des Bundesstaates New South Wales befinden sich seit Ende Juni im Lockdown.