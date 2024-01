Todestag Ghassem Soleimani Mindestens 20 Tote in Heimatstadt von iranischem General

Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei einer Explosion mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 40 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst in der Stadt Kerman. Ihre Reporter sprachen von einem „entsetzlichen Geräusch einer Explosion“. Es gab auch Berichte iranischer Medien über eine zweite Explosion.