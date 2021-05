Kostenpflichtiger Inhalt: Festnahmen und Bußgelder für Journalisten in Russland : Mit Gummiknüppeln auf Reporter

Ein Mann schwenkt bei einer Demonstration zur Unterstützung des inhaftierten Oppositionsführers Nawalny eine Fahne in den Farben der russischen Nationalflagge. Foto: dpa/Alexander Zemlianichenko

Moskau In Russland hagelt es Festnahmen, Verhöre und Bußgelder für Journalisten. Der Staat zeigt der Presse, dass ihre in der Verfassung festgeschriebene Freiheit in der Praxis nicht mehr viel wert ist.