Weltklimakonferenz : Mit Milliarden in der Tasche: Biden reist zu COP27

Scharm el Scheich Aus seinem großen Wurf zum Klima wurde nichts. Trotzdem dürften die US-Emissionen mit dem Inflationsgesetz über Jahre sinken. Jetzt dürfte US-Präsident Biden diese frohe Botschaft nochmals in Ägypten verbreiten.

Gestärkt von seinem Gesetzespaket über neue Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz reist US-Präsident Joe Biden zur Weltklimakonferenz in Ägypten. Die massiven Investitionen dürfte er auch in seiner für Freitag geplanten Rede in Scharm el Scheich ansprechen, wo Vertreter aus fast 200 Ländern über den weiteren Kampf gegen die Erderwärmung beraten. Zugleich fordern ärmere Länder von Industriestaaten wie den USA mehr Zusagen bei der Finanzierung, um klimabedingte Schäden und Verluste einzudämmen.