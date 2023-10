Regierung Montenegro: Regierung stützt sich auf Belgrad-Verbündete

Indes traf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Montenegro ein. Präsident Milatovic empfing sie zu einem Gespräch. In der Folge wollte sie nach Belgrad weiterreisen, um Serbiens Präsidenten Vucic zu treffen. Im Mittelpunkt ihrer Reise, die sie am Montag nach Nordmazedonien und ins Kosovo geführt hatte, steht ein neuer „Wachstumsplan“ der EU, der unter anderem einen verbesserten Zugang der Länder der Westbalkanregion zum EU-Markt vorsieht, den Ländern aber auch ernsthafte Reformbemühungen abverlangt.