Todesstrafe Mord vor 30 Jahren: Florida richtet 57-jährigen Häftling hin

Im US-Bundesstaat Florida ist ein 57 Jahre alter Häftling per Giftspritze hingerichtet worden. Das Urteil wurde am Donnerstag um 18.15 Uhr (Ortszeit) vollstreckt, wie die Strafvollzugsbehörde in Florida mitteilte. Der Mann war 1995 wegen Mordes und Vergewaltigung zu Tode verurteilt worden.