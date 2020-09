Streit um Aufnahme von Flüchtlingen : Moria bringt Seehofers Flüchtlingspolitik unter Druck

Berlin/Düsseldorf NRW und andere Bundesländer wollen Migranten aus Moria schnell helfen und weitere bei sich aufnehmen. Die Regierung hält am Kurs gemeinsamer Lösungen fest. Doch über die konkrete Hilfe ist man uneins.

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria haben Politiker in Deutschland schnelle Unterstützung angemahnt und tragfähige Lösungen verlangt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der vor kurzem selbst in Moria war, zeigte sich bestürzt über die Bilder von dort. „Die Menschen auf der Flucht haben nach dem Feuer alles verloren, selbst das einfache Dach über dem Kopf“, sagte Laschet unserer Redaktion Hier sei schnelle humanitäre Hilfe erforderlich.

„Wir stehen in dieser Situation an der Seite Griechenlands“, betonte Laschet, der in einem Telefonat mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis direkte und schnelle Hilfe des Landes NRW anbot. „Wir brauchen jetzt beides: Eine schnelle Soforthilfe für Moria und eine nachhaltige, europäische Hilfe bei der Aufnahme von Kindern und Familien.“ NRW stehe bereit, für beides seinen Beitrag zu leisten. „Wir haben der Bundesregierung heute Vormittag angeboten, bei der Ausstattung der Soforthilfe zu unterstützen – mit Zelten, Medikamenten und allem, was es jetzt besonders dringend braucht. Wir werden auch bei der langfristigen Lösung helfen: Wir sind bereit, bis zu 1000 Flüchtlinge in NRW aufzunehmen“, sagte Laschet. Das habe er mit Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) abgestimmt.