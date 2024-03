Historiker Moshe Zimmermann im Interview „Die Demokratie schwächelt“

Moshe Zimmermann ist ein Historiker von Rang sowohl in Israel als auch in Deutschland. Er machte in jüngster Zeit immer wieder mit Kritik an der Regierung Netanjahus von sich reden. 1972 kam er zum ersten Mal für längere Zeit nach Deutschland, konkret nach Hamburg, um an seiner Dissertation zu arbeiten. Es war jene Stadt, aus der seine Eltern in der Nazizeit ins damalige Palästina emigriert waren. Am Rande eines Besuchs in Bonn sprachen mit ihm Bernd Eyermann und Niklas Schröder.