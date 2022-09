Inhaftierte Sportlerin : Moskau geht nicht auf Angebot für Freilassung von Griner ein

Brittney Griner, WNBA-Star und zweifache olympische Goldmedaillengewinnerin, bei der Urteilsverkündung in Moskau. Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters/AP/dpa

Washington Die US-Basketballerin Brittney Griner soll in Russland neun Jahre Haft absitzen. Angehörige und Fans hoffen auf Verhandlungen zwischen Washington und Moskau - doch das Weiße Haus dämpft die Erwartungen.

In den Verhandlungen um die Freilassung der in Russland inhaftierten Amerikaner Brittney Griner und Paul Whelan ist nach Angaben des Weißen Hauses bisher kein Durchbruch in Sicht. „Sie sind auf unser Angebot nicht eingegangen“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, über die russische Seite. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch verhandeln und es nicht noch versuchen.“ Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter der Regierung, dass es bei den Bemühungen um die Freilassung „Bewegung, aber keinen Durchbruch“ gebe.