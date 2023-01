Russischer Angriffskrieg : Moskau meldet Einnahme von Soledar - Erster Erfolg seit Juli

Moskau/Kiew Erstmals seit einem halben Jahr verkündet Russland im Krieg gegen die Ukraine wieder die Einnahme einer Stadt. Die mit neuer Befehlsstruktur ausgestattete Militärführung in Moskau feiert dies als Erfolg.

Am Abend des 12. Januar sei Soledar in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Er sprach von einer „großen Bedeutung für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensive“ im Gebiet Donezk.

Wichtiger psychologischer Erfolg

Fall von Soledar würde Ukraine zu Entscheidung zwingen

In der Ukraine hatte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar noch am Freitagmorgen mitgeteilt, dass weiter um Soledar gekämpft werde. „In Soledar wird gekämpft, unsere Truppen halten sich gegen den Feind“, sagte auch der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj. Das Oberkommando prüfe, weitere Reserven und mehr westliche Ausrüstung nach Soledar und Bachmut zu verlegen.

Eine der blutigsten Schlachten

Peskow: „Preis eines fantastischen Heldentums der Kämpfer“

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte schon am Mittwoch von einer „positiven Dynamik“ um Soledar gesprochen. „Taktische Erfolge sind zweifellos sehr wichtig“, sagte Peskow. Sie hätten einen „hohen Preis, den Preis eines fantastischen Heldentums der Kämpfer“, sagte der Vertraute Putins zum Entsetzen russischer Kriegsgegner. Putin steht in der Kritik, sinnlos Menschen als „Kanonenfutter“ in den Krieg zu schicken, um sich selbst an der Macht zu halten.