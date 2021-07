Militärjunta : Myanmar: Militär erklärt Wahlergebnis offiziell für nichtig

General Min Hlaing Aung, Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Myanmar, während einer Pressekonferenz. Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool AP/dpa

Yangon Eigentlich hatte die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die letzte Wahl klar gewonnen. Doch dann putschte Myanmars Militär. Nun hat die Junta das Wahlergebnis endgültig annullieren lassen.

Die Militärjunta in Myanmar hat knapp sechs Monate nach ihrem Putsch das Ergebnis der Parlamentswahl vom November 2020 offiziell für ungültig erklärt.

Die Wahl habe nicht im Einklang mit der Verfassung und dem Wahlgesetz gestanden, weil sie nicht frei und fair verlaufen sei, zitierte die staatliche Zeitung „Global New Light of Myanmar“ den von der Armee eingesetzten Chef der Wahlkommission, Thein Soe. Ein NLD-Abgeordneter aus dem Kachin-Staat im Norden des Landes sagte der Deutschen Presse-Agentur, seine Partei habe die Annullierung bereits erwartet. „Sie werden tun, was immer sie können. Und sie haben schon schlimmere Dinge getan, als das Wahlergebnis für nichtig zu erklären.“