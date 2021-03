Nach dem Militärputsch : Myanmar: Sprecher der Partei Aung San Suu Kyis festgenommen

Yangon Kurz nachem die Militärjunta in Myanmar neue Korruptionsvorwürfe gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben hat, wurde der Sprecher ihrer Partei verhaftet.

Die Militärjunta in Myanmar hat in der Nacht zum Freitag ein weiteres prominentes Mitglied von Aung San Suu Kyis Regierungspartei Nationale Liga für Demokratie (NLD) festgenommen.

Die landesweiten Proteste gegen die Generäle gingen derweil auch am Freitag weiter, jedoch wegen der zunehmenden Brutalität der Einsatzkräfte in kleinerem Rahmen. Lokale Medien im Shan-Staat berichteten von massiver Gewalt, bei der mindestens sechs Demonstranten getötet worden sein sollen. Auch in der größten Stadt Yangon (früher: Rangun) verbreiteten Soldaten und Polizisten weiter Angst und Schrecken, zündeten Schutzbarrikaden der Demonstranten an und zerstörten Fahrzeuge, wie Augenzeugen erzählten.