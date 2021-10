Hyperschallwaffe : Nach Bericht: China bestätigt Test mit „Raumschiff“

Peking Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge hat China eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet. Peking spricht von einem „Raumschiff“.

Auf Journalistenfragen nach einem Bericht der „Financial Times“ über einen angeblichen Versuch mit einer atomwaffenfähigen Hyperschallrakete im August sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Montag in Peking: „Es war ein Raumschiff, keine Rakete.“

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wollte sich auf Nachfrage nicht direkt zu dem berichteten Vorgang äußern. „Was ich Ihnen sagen kann ist, dass wir Chinas Entwicklung von Waffen, fortgeschrittenen Fähigkeiten und Systemen, die die Spannungen in der Region nur erhöhen werden, genau beobachten“, sagte Austin am Rande eines Besuchs in Georgien. Die UN wollten sich zu dem speziellen Fall nicht äußern, zeigten sich jedoch „sehr besorgt über den Mangel an Fortschritten, die wir weltweit in Abrüstungsfragen gesehen haben.“