Regierungskrise : Nach Draghi-Rücktritt: Italien muss neu wählen

Kommentar zum Aus von Mario Draghi : Ende des Superhelden Den Messias gibt es in der Bibel. In den vergangenen 17 Monaten konnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass auch in Rom ein übermenschlicher Heilsbringer am Werke war. Italien und die EU sind nach dem Rücktritt von Mario Draghi wieder in der Realität angekommen, meint unser Italien-Korrespondent.